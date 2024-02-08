После голосования за законопроект №10449, касающийся военной службы и мобилизации, в украинском парламенте констатировали: это не окончательная версия документа. Депутаты планируют детально работать над ними до второго чтения, заявил Давид Арахамия.
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Парламент готовит изменения
Арахамия отметил, что основное внимание при доработке будет уделено защите прав людей с инвалидностью и их опекунов, а также пересмотру положений об аспирантах. Отдельно он высказался против блокировки личных счетов граждан, назвав такие нормы неприемлемыми.
Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задача не из легких, работы будет много,
– отметил председатель фракции монобольшинства.
Законопроект, который уже прошел первое чтение, вызвал оживленные дискуссии среди народных депутатов. Они стремятся учесть все возможные риски и найти оптимальный путь для совершенствования мобилизационных процессов в стране.
Работу над совершенствованием инициативы ведут в парламенте. Важным аспектом является обеспечение прав и интересов всех сторон, в частности военного командования, бизнес-структур и гражданского общества.
Добавим, что Арахамия является членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, который непосредственно должен работать над доработкой этой инициативы.
Контекст
- Уже длительное время продолжаются дискуссии вокруг того, что законодательство по мобилизации нужно совершенствовать, если мы хотим выиграть войну. Первую инициативу по этому поводу внесли в парламент 25 декабря 2023 года. Она была раскритикована.
- Власти понадобился месяц, чтобы внести в Верховную Раду обновленный законопроект, но его также назвали в определенных положениях антиконституционным. В частности, с соответствующим заявлением выступил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. В то же время избранники говорят, что будут вносить правки.
- На нынешнем этапе инициатива предусматривает возможность для военнослужащих демобилизоваться через 36 месяцев службы. Также предлагают сократить призывной возраст с 27 до 25 лет и разрешить мобилизацию работников правоохранительных органов. Кроме того, в случае игнорирования повесток суд будет иметь право накладывать санкции на военнообязанного.