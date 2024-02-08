После голосования за законопроект №10449, касающийся военной службы и мобилизации, в украинском парламенте констатировали: это не окончательная версия документа. Депутаты планируют детально работать над ними до второго чтения, заявил Давид Арахамия.

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Парламент готовит изменения

Арахамия отметил, что основное внимание при доработке будет уделено защите прав людей с инвалидностью и их опекунов, а также пересмотру положений об аспирантах. Отдельно он высказался против блокировки личных счетов граждан, назвав такие нормы неприемлемыми.

Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задача не из легких, работы будет много,

– отметил председатель фракции монобольшинства.

Законопроект, который уже прошел первое чтение, вызвал оживленные дискуссии среди народных депутатов. Они стремятся учесть все возможные риски и найти оптимальный путь для совершенствования мобилизационных процессов в стране.

Работу над совершенствованием инициативы ведут в парламенте. Важным аспектом является обеспечение прав и интересов всех сторон, в частности военного командования, бизнес-структур и гражданского общества.

Обратите внимание! Несмотря на сложность задач, стоящих перед законодателями, ожидается, что второе чтение принесет ясность и урегулирует спорные вопросы. Общественность и экспертная среда внимательно следят за развитием событий, надеясь на взвешенные и эффективные решения.

Добавим, что Арахамия является членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, который непосредственно должен работать над доработкой этой инициативы.

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