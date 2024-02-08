Говорится, что Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 10449 об усилении мобилизации. К законопроекту еще будут подавать правки.
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Будут ли мобилизовать аспирантов
Согласно новому правительственному законопроекту о мобилизации, аспиранты, которые получают образование на условиях контракта, подлежат призыву на время мобилизации. То есть могут мобилизовать аспирантов, которые получают образование за счет физических и юридических лиц на условиях контракта.
Новая редакция документа предусматривает, что мобилизации в особый период не подлежат соискатели:
- профессионального и профессионально-технического;
- профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают следующий уровень образования;
- докторанты и лица, зачисленные в интернатуру.
Кто не будет подлежать призыву согласно новому законопроекту / Скриншот 24 Канал
Будет ли призыв студентов
Мобилизация студентов в особый период не предусмотрена для:
- соискателей профессионального (профессионально-технического);
- профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают уровень образования, что выше ранее полученного.
Кто может получить отсрочку от службы
Согласно новому законопроекту, отсрочка предоставляется тем призывникам, которые:
- признаны временно непригодными к службе по состоянию здоровья;
- учатся в учреждениях общего среднего образования III степени; профессионального, профессионально-технического образования, профессионального предвысшего или высшего образования; в учреждениях среднего и высшего духовного образования по дневной или дуальной форме обучения; в интернатуре и докторантуре (указанная отсрочка предоставляется до достижения 24-летнего возраста – 24 Канал);
- выбрали соответствующий год для прохождения базовой военной подготовки (указанная отсрочка не предоставляется во время действия военного положения – 24 Канал);
- имеют право на освобождение от военной службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.
При каких условиях можно получить отсрочку / Скриншот 24 Канала
Что еще предусматривает новый законопроект: коротко
- На период военного положения определен четкий период службы, а люди с инвалидностью всех групп освобождены от военной службы. В частности, военнослужащие могут отдохнуть, взяв отпуск не менее чем на 15 календарных дней.
- Кроме того, отныне обновлять данные можно и онлайн, то есть без визита в ТЦК. Переезжать в другой город без разрешения ТЦК нельзя – надо будет стать на учет по новому адресу.
- В то же время срочная служба отменяется – вместо нее будет базовая военная подготовка. Сразу после мобилизации на фронт никого не бросят, поскольку в течение двух-трех месяцев будет обязательная военная подготовка.
- Учет будет действовать для всех, госслужащие не будут иметь брони. Известно, что денежное обеспечение – не менее 20 тысяч гривен в месяц.