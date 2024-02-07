Ряду блогеров благодаря своей деятельности удается собирать миллионы донатов на нужды ВСУ. Капитан Евлаш ответил, можно ли это считать "индульгенцией" за непосредственное неучастие в боевых действиях.

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Репосты можно делать и в рядах ВСУ

По словам Евлаша, нет разницы между блогерами и обычными гражданами. То, что лицо работает в медиа, не означает освобождение от обязанности служить в армии.

Я – журналист, и я пошел в ТЦК,

– напомнил Евлаш.

Влада Либерова одновременно отметила, что существуют блогеры, которые делают действительно большие сборы и очень много донатят. Служба в ВСУ могла бы замедлить их работу на этом "фронте".

По словам Евлаша, он знает много людей, которые эффективно сочетают службу в армии и продолжают быть "инфлюенсерами", заниматься волонтерством и тому подобное. Поэтому армия – это не помеха.

В то же время военный заявил, что, если, действительно, какие-то блогеры собирают миллионы, например, на дроны, донатят, постоянно находятся на связи с бригадами и обеспечивают их потребности, то он не против того, что они не идут в ТЦК.

Неважно где, а важно, что ты делаешь, и насколько ты отдаешься,

– подчеркнул Евлаш.

Однако, не идти в армию только под предлогом того, что ты – блогер, военный считает неправильно. Потому что делать обычные репосты можно, находясь и в рядах Вооруженных Сил.

Еще одну категорию медийщиков забронировали

В конце января стало известно, что еще одну категорию военнообязанных забронировали от службы в армии. Речь идет о работниках учреждений культуры и информационной сферы, которая относится к стратегическому направлению.

По словам исполняющего обязанности министра Ростислава Карандеева, в каждом учреждении культуры и медиасферы стратегического направления предусмотрена бронь для 50% военнообязанных.