Низці блогерів завдяки своїй діяльності вдається збирати мільйони донатів на потреби ЗСУ. Капітан Євлаш відповів, чи можна це вважати "індульгенцією" за безпосередню неучасть у бойових діях.

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Репости можна робити й у лавах ЗСУ

За словами Євлаша, немає різниці між блогерами й звичайними громадянами. Те, що особа працює у медіа, не означає звільнення від обов'язку служити у війську.

Я – журналіст, і я пішов у ТЦК,

– нагадав Євлаш.

Влада Ліберова водночас зазначила, що існують блогери, які роблять справді великі збори і дуже багато донатять. Служба у ЗСУ могла б сповільнити їх роботу на цьому "фронті".

За словами Євлаша, він знає багато людей, які ефективно поєднують службу у війську та продовжують бути "інфлюенсерами", займатися волонтерством тощо. Тому армія – це не перешкода.

Водночас військовий заявив, що, якщо, справді, якісь блогери збирають мільйони, наприклад, на дрони, донатять, постійно перебувають на зв'язку з бригадами і забезпечують їхні потреби, то він не проти того, що вони не йдуть у ТЦК.

Неважливо де, а важливо, що ти робиш, і наскільки ти віддаєшся,

– наголосив Євлаш.

Однак, не йти до армії лише під приводом того, що ти – блогер, військовий вважає неправильно. Бо робити звичайні репости можна, перебуваючи й у лавах Збройних Сил.

Ще одну категорію медійників забронювали

Наприкінці січня стало відомо, що ще одну категорію військовозобов'язаних забронювали від служби у війську. Йдеться про працівників закладів культури та інформаційної сфери, яка належить до стратегічного напряму.

За словами виконувача обов'язків міністра Ростислава Карандєєва, у кожному закладі культури та медіасфери стратегічного напряму передбачена бронь для 50% військовозобов'язаних.