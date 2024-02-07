Генсек НАТО Єнс Столтенберг та радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван виступили 7 лютого на спільній пресконференції. Вони прокоментували чисельні неофіційні повідомлення у медійному просторі про нібито "відставку" Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
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Що кажуть союзники
Єнс Столтенберг наголосив, що рішення про зміни у керівництві України – це рішення саме нашої держави, тому не НАТО його оцінювати. Також він позитивно відреагував на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби про те, що будь-які кадрові зміни не вплинуть на відносини Києва з партнерами.
Тож ми продовжимо підтримку – ось що має значення – і ми продовжимо це робити,
– заявив Столтенберг.
Схожу заяву зробив і Джейк Салліван. Радник Джозефа Байдена з нацбезпеки наголосив, що ставлення США до України не зміниться у разі гіпотетичної відставки чинного Головнокомандувача ЗСУ.
Це вирішувати не нам із Вашингтона,
– сказав він.
Салліван запевнив, що Америка продовжить підтримку української влади та Сил оборони.
Салліван вже висловлювався щодо "відставки" Залужного
- Нещодавно радник Джо Байдена зауважив, що США не мають втручатися у питання щодо ймовірної відставки Залужного, тому Вашингтон тримається осторонь цих кадрових рішень. Білий дім вже повідомив свою позицію військово-політичному командуванню України.
- Не так давно американські журналісти запитали Саллівана, чи вплине "звільнення" Головнокомандувача ЗСУ на успіх російсько-української війни. У відповідь радник президента США назвав кадрові рішення у ЗСУ суверенним правом України та справою її народу. Вашингтон не збирається брати у цьому участь.