Генсек НАТО Єнс Столтенберг та радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван виступили 7 лютого на спільній пресконференції. Вони прокоментували чисельні неофіційні повідомлення у медійному просторі про нібито "відставку" Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Що кажуть союзники

Єнс Столтенберг наголосив, що рішення про зміни у керівництві України – це рішення саме нашої держави, тому не НАТО його оцінювати. Також він позитивно відреагував на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби про те, що будь-які кадрові зміни не вплинуть на відносини Києва з партнерами.

Тож ми продовжимо підтримку – ось що має значення – і ми продовжимо це робити,

– заявив Столтенберг.

Схожу заяву зробив і Джейк Салліван. Радник Джозефа Байдена з нацбезпеки наголосив, що ставлення США до України не зміниться у разі гіпотетичної відставки чинного Головнокомандувача ЗСУ.

Це вирішувати не нам із Вашингтона,

– сказав він.

Салліван запевнив, що Америка продовжить підтримку української влади та Сил оборони.

Салліван вже висловлювався щодо "відставки" Залужного