Інформація про можливе звільнення Залужного з посади з'явилась пізно ввечері 29 січня. Про це писала низка українських видань із посиланням на різні джерела.

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Ймовірне звільнення не свідчитиме про розкол

Глава МЗС зауважив, що можливість звільнити очільника війська це конституційне право президента. За його словами, будь-які зміни у військово-політичному керівництві не свідчитимуть про розкол.

Ми можемо дискутувати про тактику всередині команди, але ми всі об'єднані навколо нашої стратегічної мети – поразки Росії в Україні та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України,

– заявив Дмитро Кулеба.

Він також зазначив те, що наразі стосовно стратегічної мети усередині військово-політичного керівництва взагалі немає дискусій.

Водночас очільник МЗС заперечив припущення, що зміни в уряді можуть вплинути на відносини України з іноземними партнерами.

Що відомо про інформацію щодо звільнення Залужного: основне