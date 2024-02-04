Глава держави поспілкувався з італійськими журналістами. Вони спитали Володимира Зеленського про розбіжності з Валерієм Залужним. Відтак, це, по суті, перша відкрита відповідь на питання, пов'язане з можливою відставкою головнокомандувача ЗСУ.

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Що сказав Зеленський про відставку Залужного

Послухайте, це кадрове питання всередині нашої держави. Безумовно, якщо ми говоримо про перезавантаження, я хочу, щоб ви мене зрозуміли, коли ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектора,

– зазначив він.

Задля справедливості зауважимо, що Володимир Зеленський не озвучив прізвище Залужного у своїй відповіді. Водночас дав зрозуміти, що на українців очікують зміни.

Глава держави зазначив, що міркує над перезавантаженням. Ба більше, він "у процесі цього". Водночас наголосив, що не можна сказати: "Оце та людина, її замінили, і все, поїхали".

Ні, ні, це серйозна машина і вона залежить від багатьох процесів. Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні бути лідерами перемоги. Не втрачати надії, не опускати руки,

– додав президент.

Він зауважив, що коли ми говоримо про перезавантаження, то "це серйозний підхід з відповідними кроками". І що це "не питання однієї чи іншої людини".

Коротко про можливе звільнення Залужного