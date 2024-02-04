Глава держави поспілкувався з італійськими журналістами. Вони спитали Володимира Зеленського про розбіжності з Валерієм Залужним. Відтак, це, по суті, перша відкрита відповідь на питання, пов'язане з можливою відставкою головнокомандувача ЗСУ.
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Що сказав Зеленський про відставку Залужного
Послухайте, це кадрове питання всередині нашої держави. Безумовно, якщо ми говоримо про перезавантаження, я хочу, щоб ви мене зрозуміли, коли ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектора,
– зазначив він.
Задля справедливості зауважимо, що Володимир Зеленський не озвучив прізвище Залужного у своїй відповіді. Водночас дав зрозуміти, що на українців очікують зміни.
Глава держави зазначив, що міркує над перезавантаженням. Ба більше, він "у процесі цього". Водночас наголосив, що не можна сказати: "Оце та людина, її замінили, і все, поїхали".
Ні, ні, це серйозна машина і вона залежить від багатьох процесів. Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні бути лідерами перемоги. Не втрачати надії, не опускати руки,
– додав президент.
Він зауважив, що коли ми говоримо про перезавантаження, то "це серйозний підхід з відповідними кроками". І що це "не питання однієї чи іншої людини".
Коротко про можливе звільнення Залужного
- Про напругу між Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним пишуть впродовж останніх місяців.
- Наприкінці січня активно ширили чутки про звільнення головнокомандувача ЗСУ. Власне, 29 січня телеграм-канали почали про це писати. Правда, пізніше в Офісі Президента заперечили, що Зеленський звільнив Залужного.
- Згодом західні ЗМІ почали писати про те, що між Зеленським і Залужним 29 січня таки відбулася зустріч. Під час неї головнокомандувачу запропонували піти, але він відмовився.
- Згодом ЗМІ писали і про те, що у Києві ще не змогли знайти заміну Залужному. І що буцімто Сирський і Буданов від пропозиції посісти його крісло відмовилися.
- Самому Залужному, зі слів журналістів, буцімто запропонували посаду посла. Втім, головнокомандувач ЗСУ звільнитися не може доти, поки в Україні діє воєнний стан.