Глава государства пообщался с итальянскими журналистами. Они спросили Владимира Зеленского о разногласиях с Валерием Залужным. Это, по сути, первый открытый ответ на вопрос, связанный с возможной отставкой главнокомандующего ВСУ.
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Что сказал Зеленский об отставке Залужного
Послушайте, это кадровый вопрос внутри нашего государства. Безусловно, если мы говорим о перезагрузке, я хочу, чтобы вы меня поняли, когда мы говорим о перезагрузке, то мы говорим о перезагрузке тех или других руководителей государства, а не только одного или другого сектора,
– отметил он.
Справедливости ради заметим, что Владимир Зеленский не озвучил фамилию Залужного в своем ответе. В то же время дал понять, что украинцев ожидают изменения.
Глава государства отметил, что размышляет над перезагрузкой. Более того, он "в процессе этого". В то же время подчеркнул, что нельзя сказать: "Вот тот человек, его заменили, и все, поехали".
Нет, нет, это серьезная машина и она зависит от многих процессов. Если мы хотим победить, мы все должны быть лидерами победы. Не терять надежды, не опускать руки,
– добавил президент.
Он отметил, что когда мы говорим о перезагрузке, то "это серьезный подход с соответствующими шагами". И что это "не вопрос одного или другого человека".
Коротко о возможном увольнении Залужного
- О напряжении между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным пишут на протяжении последних месяцев.
- В конце января активно распространяли слухи об увольнении главнокомандующего ВСУ. Собственно, 29 января телеграм-каналы начали об этом писать. Правда, позже в Офисе Президента отрицали, что Зеленский уволил Залужного.
- Впоследствии западные СМИ начали писать о том, что между Зеленским и Залужным 29 января таки состоялась встреча. Во время нее главнокомандующему предложили уйти, но он отказался.
- Позже СМИ писали и о том, что в Киеве еще не смогли найти замену Залужному. И что якобы Сырский и Буданов от предложения занять его кресло отказались.
- Самому Залужному, со слов журналистов, якобы предложили должность посла. Впрочем, главнокомандующий ВСУ уволиться не может до тех пор, пока в Украине действует военное положение.