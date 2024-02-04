Глава государства пообщался с итальянскими журналистами. Они спросили Владимира Зеленского о разногласиях с Валерием Залужным. Это, по сути, первый открытый ответ на вопрос, связанный с возможной отставкой главнокомандующего ВСУ.

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Что сказал Зеленский об отставке Залужного

Послушайте, это кадровый вопрос внутри нашего государства. Безусловно, если мы говорим о перезагрузке, я хочу, чтобы вы меня поняли, когда мы говорим о перезагрузке, то мы говорим о перезагрузке тех или других руководителей государства, а не только одного или другого сектора,

– отметил он.

Справедливости ради заметим, что Владимир Зеленский не озвучил фамилию Залужного в своем ответе. В то же время дал понять, что украинцев ожидают изменения.

Глава государства отметил, что размышляет над перезагрузкой. Более того, он "в процессе этого". В то же время подчеркнул, что нельзя сказать: "Вот тот человек, его заменили, и все, поехали".

Нет, нет, это серьезная машина и она зависит от многих процессов. Если мы хотим победить, мы все должны быть лидерами победы. Не терять надежды, не опускать руки,

– добавил президент.

Он отметил, что когда мы говорим о перезагрузке, то "это серьезный подход с соответствующими шагами". И что это "не вопрос одного или другого человека".

Коротко о возможном увольнении Залужного