Соответствующее заявление советник президента США по национальной безопасности сделал во время интервью CBS. Он также сказал, что именно Соединенные Штаты сказали украинцам.

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Что говорят в США о вероятной отставке Залужного

Журналистка спросила Джейка Салливана о том, проинформировала ли Украина Белый дом об увольнении Главнокомандующего ВСУ, и действительно ли потеря этого высокопоставленного генерала повлияет на успех войны.

В ответ американский чиновник заявил, что кадровые решения в украинских Вооруженных Силах – это дело украинского правительства.

Правительство США не должно так или иначе вмешиваться в этот вопрос. Поэтому мы держимся в стороне от этих кадровых решений. И, конечно, это суверенное право Украины и право президента Украины принимать свои кадровые решения. Мы четко дали понять, что не собираемся участвовать в этом конкретном решении. Мы указали на это непосредственно украинцам,

– заявил Салливан.

Стоит заметить, что он не сказал, уведомил ли Киев Белый дом о возможной отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Перед этим издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники заявило, что Джо Байдена уже проинформировали о вероятном увольнении Валерия Залужного.

В то же время собеседники издания заявили, что в Белом доме не выступили ни за, ни против этого решения, признав его суверенность.

По данным журналистов, в Вашингтоне имели возможность призвать Зеленского пересмотреть это решение, однако решили этого не делать.

Коротко о вероятной отставке Залужного