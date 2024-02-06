Информация о возможном увольнении Залужного с должности появилась поздно вечером 29 января. Об этом писал ряд украинских изданий со ссылкой на различные источники.
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Вероятное увольнение не будет свидетельствовать о расколе
Глава МИД отметил, что возможность уволить главу войска это конституционное право президента. По его словам, любые изменения в военно-политическом руководстве не будут свидетельствовать о расколе.
Мы можем дискутировать о тактике внутри команды, но мы все объединены вокруг нашей стратегической цели – поражения России в Украине и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины,
– заявил Дмитрий Кулеба.
Он также отметил то, что сейчас относительно стратегической цели внутри военно-политического руководства вообще нет дискуссий.
В то же время глава МИД опроверг предположение, что изменения в правительстве могут повлиять на отношения Украины с иностранными партнерами.
Что известно об информации об увольнении Залужного: основное
- По предварительной информации, вечером, 29 января, слухи об "увольнении" Залужного одним из первых распространил бывший народный депутат Украины Борислав Береза. Как отметил чиновник, такие данные ему подтвердили якобы два источника.
- Позже в Минобороны опровергли информацию об увольнении. В своем телеграм-канале ведомство опубликовало такой пост, в котором обратились к журналистам и сказали, что вышеупомянутая информация не является правдой.
- Впоследствии пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров также опроверг информацию об увольнении. Кроме того, Никифоров тогда отметил, что пока предмета для разговоров относительно возможного увольнения Залужного – нет. Поэтому Валерий Залужный пока остается на своей должности Главнокомандующего ВСУ, как это было и раньше.
- На днях Владимир Зеленский заявил, что это кадровый вопрос внутри нашего государства. По его словам, если говорить о перезагрузке, то это касается тех или иных руководителей государства, а не только одного или другого сектора. В то же время он не озвучил фамилию Залужного. Впрочем, он дал понять, что украинцев ожидают изменения.