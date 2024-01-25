Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України розповів під час інтерв'ю, про яких саме медійників мовиться.

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Кого також забронювали від служби у війську

Ростислав Карандєєв розповів, що вони не бронюють військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних підприємств, закладів чи організацій.

Однак посадовець пояснив, що наразі вони бронюють військовозобов'язаних на тих підприємствах та закладах, зокрема культурної та інформаційної сфери, які належать до категорії стратегічних.

У кожному закладі культури та інформаційної сфери, яка належить до стратегічного напряму, ми забезпечили бронювання 50% військовозобов'язаних. Це, зокрема, і Суспільне телебачення, і "Укрінформ", і деякі інші медіаорганізації та телеканали,

– заявив виконувач обов'язків міністра.

Чи можуть бронювати діячів культури

Ростислав Карандєєв розповів, як він ставиться до питання бронювання діячів культури в ширшому розумінні. За його словами, є випадки, коли людина робить досить серйозний внесок у посилення обороноздатності України, у посилення стійкості суспільства, у посилення позицій України за кордоном, що теж дуже важливо.

Кожен і кожна з нашої сфери робить свій внесок у майбутню перемогу. Хтось їде на фронт, хтось працює в прифронтовій зоні, займається волонтерською діяльністю, багато працює з нашими військовими в шпиталях, хтось виступає за кордоном, збирає кошти для наших Збройних Сил. Хтось працює в закладах культури, де вони працювали до цього, і люди ходять, дивляться їхні вистави, дивляться концерти, читають книжки цих людей,

– заявив виконувач обов'язків міністра.

Він визнав, що це важливі люди для української культури, як загалом культура важлива для забезпечення стійкості та збереження національної ідентичності.

Проте він запевнив, що неможливо забронювати діячів культури, які не є працівниками підприємств, закладів та організацій, віднесених до стратегічного напряму. Тож міністерство таких людей не бронює.

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