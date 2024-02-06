Проблемы есть как в формулировках, так и конкретных нормах, которые противоречат Конституции. В частности, у Лубинца есть замечания относительно обязанности регистрации электронного кабинета призывника.

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Лубинец о проекте закона

Дмитрий Лубинец отметил, что согласен с тем, что государству нужно нормативно усовершенствовать вопрос мобилизации. Однако правительственный законопроект №10449 о правилах мобилизации и на этот раз имеет ряд противоречивых норм.

Соответствующее письмо уже отправили в профильный Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В целом замечания к новому законопроекту о мобилизации заняли аж 9 страниц,

– отметил Лубинец.

Например, требует урегулирования формулировки "снятие" и "исключение" с воинского учета, когда речь заходит о порядке выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся на воинском учете или исключены из него.

Кроме этого, новым законопроектом предлагается возможность временно ограничить права гражданина Украины на выезд из страны. Однако согласно статье 17 Конституции Украины, ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан.

Замечания касаются и электронного кабинета военнообязанного. По словам Лубинца, указанная в проекте юридическая ответственность не соответствует положениям "О защите персональных данных", а также правовым позициям относительно права на личную и семейную жизнь.

Мобилизация в Украине