Заместитель председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев отметил, что новый законопроект о мобилизации еще будет подлежать обсуждению. В частности, инициативу будут рассматривать комитеты Верховной Рады.

Интересно Когда могут принять законопроект о мобилизации

Какие есть нюансы в законопроекте о мобилизации

Чернев отметил, что новый законопроект о мобилизации лучше, ведь правительство услышало определенные предложения, добавив их в документ, а также убрали некоторые противоречивые нормы. Однако, по его словам, этот документ все еще не такой, каким его предлагали изменить.

Мы хотим пригласить Минобороны и услышать, почему не были включены нормы и почему появились некоторые новые. Здесь надо услышать позицию авторов и дальше уже принимать решение,

– сказал он.

Заместитель председателя комитета Рады также привел несколько примеров, которые подпадают под категорию спорных и будут еще обсуждаться. Одна из норм касается мобилизации людей, ухаживающих за лицами с инвалидностью.

"Добавили (в законопроект – 24 Канал), что военнообязанные, которые ухаживают за людьми с инвалидностью с 1 по 3 группу, там была убрана эта норма, что они не подлежат мобилизации, и добавлено, что только опекунство является основанием для мобилизации. Здесь пока спорный вопрос", – подчеркнул он.

Чернев также отметил, что сам получил много запросов от людей, которые описывали свои жизненные обстоятельства по уходу за людьми с инвалидностью. Поэтому этот вопрос, по словам чиновника, надо рассматривать с разных сторон.

Другой спорный вопрос, по мнению Чернева, касается повесток в электронном кабинете. Он отметил, что хорошо, что убрали норму о повестках по электронной почте, ведь сложно верифицировать человека и можно легко потерять повестку в куче писем.

В е-кабинете я логику Министерства обороны понимаю, потому что это будет верифицировано, и здесь уже обязанностью каждого будет проверять кабинет. Но все равно остается вопрос, просчитывали ли они, все ли военнообязанные будут иметь техническую возможность зарегистрироваться, здесь также вопрос открыт,

– пояснил Чернев.

Обратите внимание! Кабинет Министров внес новый законопроект о мобилизации в Верховную Раду 30 января. В этом документе содержатся предложения, об отмене в Украине срочной службы, снижение призывного возраста до 25 лет, а также отправка повесток через электронный кабинет. Подробнее обо всех нормах законопроекта – читайте в материале.