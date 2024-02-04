Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель председателя комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Он добавил, что они хотят получить ответ, как именно это будет реализовано.
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Вопрос электронных повесток
Егор Чернев отмечает, что пока не у всех военнообязанных граждан есть доступ к цифровым ресурсам. Именно поэтому они хотят получить от Минобороны ответы, как это будут реализовывать в случае принятия законопроекта.
Опять изменили способ получения повесток, теперь они доступны через электронный кабинет для военнообязанных. Мы хотим получить ясность от Министерства обороны относительно этого обновления, учитывая то, что не все люди могут или имеют доступ к интернету и смартфонам,
– отметил Чернев.
Заместитель председателя комитета также отметил, что важно рассмотреть вопрос о возможности введения принудительных мер для граждан, выехавших за границу. Речь идет о возможном лишении права на консульские услуги. Однако Чернев хотел бы услышать мнение Минобороны.
Во-первых, способны ли наши консульские службы эффективно реализовать эти меры. Во-вторых, насколько эффективными будут такие действия: вернутся ли люди, или они будут потеряны навсегда,
– отметил нардеп.
Законопроект о мобилизации
- Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует рассмотреть обновленный законопроект о мобилизации уже на следующей неделе. Они планируют пригласить на заседание комитета представителей Минобороны. Поскольку это уже вторая версия, то в Комитете надеются завершить рассмотрение за одно-два заседания.
- По словам председателя парламентского комитета Александра Завитневича, в новом тексте законопроекта о мобилизации упустили из виду норму о ротации. В частности, ничего не говорится о том, когда она должна происходить и сколько длиться. Вероятно, после первого чтения эту поправку добавят.
- Представитель Министерства обороны Илларион Павлюк рассказал, что предложенные в новом законопроекте о мобилизации ограничения для уклонистов не являются "наказанием", потому что они будут временными. Эти санкции будут касаться только тех, кто нарушает законодательство.