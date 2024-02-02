Голосование за обновленную версию должно состояться уже 6 февраля. Впрочем, в Раде и в этом варианте увидели недостатки. О чем идет речь, читайте дальше.
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Ни слова о ротации
По словам председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, в новом тексте законопроекта о мобилизации упустили из виду норму о ротации. В частности, ничего не говорится о том, когда она должна происходить и сколько длиться.
Хотя, по словам депутата, на заседаниях комитета об этой норме неоднократно говорили.
Завитневич высказал предположение, что, вероятно, после первого чтения эту норму предложат в поправках к документу.
Кроме того, Завитневич не поддерживает мобилизации осужденных, которую предусматривает законопроект. Он вспомнил 50-е годы прошлого века, когда в вооруженные силы СССР попали бывшие заключенные, после чего в армии началась так называемая "дедовщина". Депутат отметил, что сами военные выступают против этой нормы.
Есть и позитивы
Завитневич считает хорошим то, что в законопроекте прописана норма, которая запрещает мобилизацию лиц с инвалидностью во время военного положения.
Кроме того, плюсом чиновник называет разрешение спасенным из плена военнослужащим увольняться с военной службы по собственному желанию.
Также депутат поддержал позицию о возможности демобилизации военных после 36 месяцев непрерывной службы в условиях военного положения и замену срочной службы на общую военную подготовку.
Среди нововведений заслуживает внимания норма о 90-дневном отпуске с сохранением денежного обеспечения уволенным из плена, которые выразили желание продолжать служить.
Новая версия законопроекта о мобилизации: что она предусматривает
30 января 2024 года Кабмин утвердил обновленную версию проекта закона о мобилизации. Что она предлагает:
- Призывной возраст уменьшится с 27 до 25 лет.
- Срочную службу отменят, вместо нее — базовая военная подготовка на 5 месяцев;
- После мобилизации все должны пройти обязательный военную подготовку 2 – 3 месяца.
- Демобилизация после 36 месяцев службы на фронте.
- Введение личного е-кабинета и Е-повесток. Военнообязанные смогут обновить данные не только в ТЦК, но и онлайн в личном кабинете или в ЦПАУ;
- Для выезда за границу всем мужчинам от 18 до 60 лет необходимо дополнительно предъявить военный билет с отметкой о снятии с учета в ТЦК и СП.
- Если военнообязанный добровольно в течение 10 дней со дня вручения повестки не явился в ТЦК и СП или зарубежного дипломатического учреждения Украины его могут ограничить в праве на выезд за пределы Украины, в праве управления транспортным средством, наложить арест на средства и другие ценности в банках и других депозитарных учреждениях. Все делается исключительно по решению суда.
- Отменяются отсрочки от призыва для госслужащих, но сохраняется бронь для мэров, глав поселковых советов и территориальных общин.
- От военной службы освобождают людей с инвалидностью всех групп.
- Призыву не подлежат женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов.