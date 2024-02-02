Голосование за обновленную версию должно состояться уже 6 февраля. Впрочем, в Раде и в этом варианте увидели недостатки. О чем идет речь, читайте дальше.

Смотрите также Призыв 500 тысяч человек: в Минобороны объяснили, почему этого пункта нет в законопроекте

Ни слова о ротации

По словам председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, в новом тексте законопроекта о мобилизации упустили из виду норму о ротации. В частности, ничего не говорится о том, когда она должна происходить и сколько длиться.

Хотя, по словам депутата, на заседаниях комитета об этой норме неоднократно говорили.

Завитневич высказал предположение, что, вероятно, после первого чтения эту норму предложат в поправках к документу.

Кроме того, Завитневич не поддерживает мобилизации осужденных, которую предусматривает законопроект. Он вспомнил 50-е годы прошлого века, когда в вооруженные силы СССР попали бывшие заключенные, после чего в армии началась так называемая "дедовщина". Депутат отметил, что сами военные выступают против этой нормы.

Есть и позитивы

Завитневич считает хорошим то, что в законопроекте прописана норма, которая запрещает мобилизацию лиц с инвалидностью во время военного положения.

Кроме того, плюсом чиновник называет разрешение спасенным из плена военнослужащим увольняться с военной службы по собственному желанию.

Также депутат поддержал позицию о возможности демобилизации военных после 36 месяцев непрерывной службы в условиях военного положения и замену срочной службы на общую военную подготовку.

Среди нововведений заслуживает внимания норма о 90-дневном отпуске с сохранением денежного обеспечения уволенным из плена, которые выразили желание продолжать служить.

Новая версия законопроекта о мобилизации: что она предусматривает

30 января 2024 года Кабмин утвердил обновленную версию проекта закона о мобилизации. Что она предлагает: