Новый законопроект о мобилизации содержит пункт о том, что грозит за игнорирование повестки. Говорится о неявке в территориальный центр комплектования и социальной поддержки или зарубежного дипломатического учреждения Украины (если военнообязанный находится за пределами государства) в течение 10 дней с момента вручения повестки, говорится в тексте 24 Канала.

Смотрите также Изменения в мобилизации: для чего нужны е-повестки и е-кабинет

Тогда гражданина могут ограничить

Речь идет об ограничении:

в праве на выезд за пределы Украины;

в праве управления транспортным средством.

Кроме этого, могут наложить арест на средства и другие ценности в банках и других депозитарных учреждениях, однако только по решению суда.

В Украине предлагают добровольную мобилизацию заключенных