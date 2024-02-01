Новый законопроект о мобилизации содержит пункт о том, что грозит за игнорирование повестки. Говорится о неявке в территориальный центр комплектования и социальной поддержки или зарубежного дипломатического учреждения Украины (если военнообязанный находится за пределами государства) в течение 10 дней с момента вручения повестки, говорится в тексте 24 Канала.

Смотрите также Изменения в мобилизации: для чего нужны е-повестки и е-кабинет

Тогда гражданина могут ограничить

Речь идет об ограничении:

  • в праве на выезд за пределы Украины;
  • в праве управления транспортным средством.

Кроме этого, могут наложить арест на средства и другие ценности в банках и других депозитарных учреждениях, однако только по решению суда.

В Украине предлагают добровольную мобилизацию заключенных

  • В новом доработанном законопроекта о мобилизации говорится о добровольном призыве заключенных. Также четко определены категории заключенных, которые не будут мобилизованы.
  • Добровольно не будут мобилизованы заключенные, которые осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины. Также в обновленном законопроекте определены статьи, с какими преступлениями не могут быть призваны в армию.
  • Отметим, что сейчас в Украине осужденные не могут мобилизоваться в армию по собственному желанию. К слову, вопрос о мобилизации осужденных вызвал немало дискуссий. В частности Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступал против такого.