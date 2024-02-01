Обновленный документ об изменениях в процесс мобилизации подали в Верховную Раду. В частности, он предусматривает создание личного е-кабинета военнообязанного, говорится в тексте 24 Канала.

Смотрите также До 200 тысяч или лишение свободы: какие штрафы и наказания грозят уклонистам

Личный е-кабинет и Е-повестки

Согласно новому законопроекту, обновить данные можно будет не только в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, но и онлайн в личном кабинете или в ЦПАУ.

Личный кабинет планируют создать на базе реестра военнообязанных "Оберег". Кроме этого, в личный кабинет могут поступать электронные повестки.

К слову, запланированная работа по реестру "Оберег" завершилась еще в конце декабря 2023 года. Реестр увеличили на 750 тысяч записей, верифицировали данные до 88% и наладили информационный обмен с основными реестрами страны

Будут ли призывать женщин