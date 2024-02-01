Обновленный документ об изменениях в процесс мобилизации подали в Верховную Раду. В частности, он предусматривает создание личного е-кабинета военнообязанного, говорится в тексте 24 Канала.
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Личный е-кабинет и Е-повестки
Согласно новому законопроекту, обновить данные можно будет не только в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, но и онлайн в личном кабинете или в ЦПАУ.
Личный кабинет планируют создать на базе реестра военнообязанных "Оберег". Кроме этого, в личный кабинет могут поступать электронные повестки.
К слову, запланированная работа по реестру "Оберег" завершилась еще в конце декабря 2023 года. Реестр увеличили на 750 тысяч записей, верифицировали данные до 88% и наладили информационный обмен с основными реестрами страны
Будут ли призывать женщин
- С 1 октября 2023 года в Украине стал обязательным воинский учет для женщин. Однако, говорится лишь о некоторых профессиях. Женщины в возрасте до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья, могут быть мобилизованы в ряды Сил обороны. Однако, исключительно добровольно.
- Сейчас обязательный воинский учет касается только тех женщин, которые имеют медицинские и фармацевтические специальности.
- Кроме этого, законом предусмотрена трехлетняя отсрочка.