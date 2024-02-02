Голосування за оновлену версію має відбутися вже 6 лютого. Втім, у Раді і в цьому варіанті побачили недоліки. Про що йдеться, читайте далі.
Дивіться також Призов 500 тисяч осіб: у Міноборони пояснили, чому цього пункту немає у законопроєкті
Ні слова про ротацію
За словами голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича, у новому тексті законопроєкту про мобілізацію випустили з увагу норму про ротацію. Зокрема, нічого не говориться про те, коли вона має відбуватися і скільки тривати.
Хоча, за словами депутата, на засіданнях комітету про цю норму неодноразово говорили.
Завітневич висловив припущення, що, ймовірно, після першого читання цю норму запропонують у поправках до документу.
Крім того, Завітневич не підтримує мобілізації засуджених, яку передбачає законопроєкт. Він згадав за 50-ті роки минулого століття, коли до збройних сил СРС потрапили колишні ув'язнені, після чого в армії почалася так звана "дідівщина". Депутат наголосив, що самі військові виступають проти цієї норми.
Є й позитиви
Завітневич вважає добрим те, що у законопроєкті прописана норма, яка забороняє мобілізацію осіб з інвалідністю під час воєнного стану.
Крім того, плюсом посадовець називає дозвіл врятованим із полону військовослужбовцям звільнятися з військової служби за власним бажанням.
Також депутат підтримав позицію про можливість демобілізації військових після 36 місяців безперервної служби в умовах воєнного стану та заміну строкової служби на загальну військову підготовку.
Серед нововведень заслуговує уваги норма про 90-денну відпустку зі збереженням грошового забезпечення звільненим з полону, які висловили бажання продовжувати служити.
Нова версія законопроєкту про мобілізацію: що вона передбачає
30 січня 2024 року Кабмін затвердив оновлену версію проєкту закону про мобілізацію. Що вона пропонує:
- Призовний вік зменшиться з 27 до 25 років.
- Строкову службу скасують, замість неї — базовий військовий вишкіл на 5 місяців;
- Після мобілізації всі повинні пройти обов'язковий військову підготовку 2 – 3 місяці.
- Демобілізація після 36 місяців служби на фронті.
- Запровадження особистого е-кабінету та Е-повісток. Військовозобов'язані зможуть оновити дані не лише в ТЦК, але й онлайн в особистому кабінеті чи в ЦНАПі;
- Для виїзду за кордон усім чоловікам від 18 до 60 років необхідно додатково пред'явити військовий квиток з відміткою про зняття з обліку в ТЦК та СП.
- Якщо військовозобов’язаний добровільно протягом 10 днів з дня вручення повістки не з'явився до ТЦК та СП або закордонної дипломатичної установи України його можуть обмежити в праві на виїзд за межі України, в праві керування транспортним засобом, накласти арешт на кошти та інші цінності у банках та інших депозитарних установах. Все робиться винятково за рішенням суду.
- Скасовуються відстрочки від призову для держслужбовців, але зберігається бронь для мерів, голів селищних рад і територіальних громад.
- Від військової служби звільняють людей з інвалідністю всіх груп.
- Призову не підлягають жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів.