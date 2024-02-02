Для виїзду за кордон усім чоловікам у віці від 18 до 60 років необхідно мати при собі необхідні документи.

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Для того, щоб виїхати за кордон, усім чоловікам від 18 до 60 років необхідно додатково пред'явити військовий квиток з відміткою про зняття з обліку в ТЦК та СП.

Хто з чоловіків наразі може виїхати за кордон

Чоловіки, зняті з військового обліку за станом здоров'я.

Тимчасово непридатні чоловіки.

Чоловіки, які мають троє і більше дітей віком до 18 років.

Батьки-одинаки, які мають неповнолітню дитину.

Військовозобов'язані чоловіки, які мають групу інвалідності.

Чоловіки, які супроводжують особу з інвалідністю І чи II групи, а також якщо їдуть доглядати за хворими батьками, дружиною чи дітьми.

Військовозобов'язані чоловіки, які мають постійне місце проживання за кордоном, за умови відповідної позначки у паспорті.

Військові, які потребують лікування чи реабілітації, або ж їдуть на навчання за кордон.

Водії. що мають ліцензію на міжнародні перевезення та волонтери.

Працівники залізниці та моряки, які працюють на міжнародних рейсах.

Спортсмени та діячі культури після отримання відповідних дозволів.

Хто може користуватися послугами дипломатичних установ за кордоном

За кордоном українці у віці від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов'язаними або резервістами, можуть скористатися послугами в дипломатичних установах тільки за наявності військово-облікових документів.

Винятком є оформлення посвідчення на повернення в Україну, оформлення спадщини або документів на дітей, якщо один із батьків іноземець. Також заяви до дипвідомства можуть подавати арештовані, затримані чи позбавлені волі за кордоном.