Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Президент Украины сообщил, что он заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Основной темой стал фронт, а также украинские активные и дальнобойные действия на российской территории.

По словам Зеленского, особое внимание уделяется Покровскому направлению, где только за минувшие сутки произошло 51 боевое столкновение.

Украинские подразделения защищают позиции, и очень ценно каждое уничтожение оккупантов. Продолжаются наши активные действия на Сумщине, и я благодарен каждому подразделению, которое постепенно вытесняет российские силы,

– написал глава государства.

Владимир Зеленский поблагодарил Александра Сырского за то, что военным удалось сорвать российский план по Сумщине. Президент подчеркнул, что несмотря на приоритетность направления для врага, украинские силы блокируют попытки оккупантов продвинуться вглубь области.

Кроме того, Зеленский сообщил о пополнении обменного фонда и продолжении действий Украины на территории России.

Президент также обсудил с военным командованием потребности подразделений, в частности необходимость увеличения поставок отдельных видов вооружения. Зеленский отметил, что на следующей неделе планирует обсудить этот вопрос с международными партнерами.

По его словам, секретарь СНБО получил задачу по привлечению внешнего финансирования для производства дронов, которое в этом году превысит ожидаемые показатели.