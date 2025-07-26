За сутки на передовой зафиксировано 191 боестолкновение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Массированная атака "Шахедов" и баллистики 26 июля: какие последствия в областях
Что известно о ситуации на фронте 26 июля?
На Северо–Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны Украины отбили пять атак оккупантов. Россияне 7 раз ударили из авиации, сбросив 14 КАБ и осуществил 326 артобстрелов.
На Южно–Слобожанском направлении оккупанты провели 7 атак на позиции украинских защитников возле Волчанска, Глубокого, Фиголевки и в направлении Казачьей Лопани и Кудиевки.
На Купянском направлении произошло одно боестолкновение в районе Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении россияне пытались вклиниться в оборону украинских воинов 27 раз вблизи Грековки, Нового Мира, Среднего, Редкодуба, Ямполовки, Колодезей и Дибровы.
Боевые действия на Лиманском направлении: карта фронта
На Северском направлении защитники отразили 32 наступательные действия захватчиков у Григорьевки, Верхнекаменского, Федоровки и Выемки.
Активные наступления россияне проводят на Северском направлении: показываем на карте
На Краматорском направлении произошло пять боестолкновений с оккупантами, которые пытались продвигаться в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы и Предтечино.
На Торецком направлении враг атаковал пять раз в районах Дилиевки, Торецка и Русиного Яра.
На Покровском направлении воины остановили 51 штурмовое действие агрессора у Попового Яра, Новоэкономического, Разино, Лисовки, Чунишино, Звериного, Котлиного, Удачного, Муравки, Новоукраинки и Алексеевки.
Ситуация на Покровском направлении: карта
На Новопавловском направлении российские войска совершили 26 атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Новохатское, Шевченко, Воскресенка и Темировка.
На Ореховском направлении оккупанты в очередной раз пытались продвинуться в районе Каменского.
На Приднепровском направлении агрессор 8 раз тщетно пытался продвинуться вперед на позиции наших подразделений.
Силы обороны поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а также две артиллерийские системы, пункт управления БпЛА и два других важных объекта. За сутки потери российских оккупантов составили 1080 человек.