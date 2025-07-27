Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. По уточненной информации, противник нанес 2 ракетных и 62 авиационных ударов, применив 28 ракет и сбросив 124 управляемые авиабомбы.

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Какова ситуация на линии соприкосновения?

Кроме того, россияне совершили 5 754 обстрела, в частности 51 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 3 927 дронов-камикадзе.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили артиллерийское средство и склад боеприпасов противника.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские воины отбили 9 атак захватчиков. Враг нанес 8 авиаударов, применив 17 управляемых авиабомб, и совершил 337 обстрелов, 10 из которых – с РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг 4 раза штурмовал позиции украинских подразделений вблизи Старицы, Красного Первого и в районе Волчанска.

На Купянском направлении вчера состоялось 6 атак захватчиков. Защитники отражали штурмовые действия вблизи Радьковки, Купянска и Загрызово.

Что происходит вблизи Купянска: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новый Мир, Зеленый Гай, Грековка, Шандриголовое, Колодязи, Карповка и Торское.

На Северском направлении россияне совершили 2 попытки прорыва в районе Григорьевки.

Какова ситуация на Северском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении противник 2 раза напрасно атаковал позиции Сил обороны в направлении Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты совершили 3 атаки в районах Торецка и Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурма в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лысовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка, Родинское, Муравка и в направлении Новоподгороднего.

Россияне давят под Покровском: смотрите на карте

На Новопавловском направлении агрессор совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Темировка, Толстой, Новохатское, Мирное, Зеленый Гай, Малиевка, Воскресенка.

Что происходит на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении противник не проводил наступательных действий.

На Ореховском направлении в районе населенного пункта Каменское Силы обороны отбили 1 атаку оккупационных войск.

На Приднепровском направлении враг 10 раз атаковал позиции защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, за 26 июля потери российских захватчиков составили 920 человек. Также украинские воины обезвредили 1 танк, 4 боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 199 БпЛА оперативно-тактического уровня, 11 крылатых ракет и 122 единицы автомобильной техники оккупантов.