По состоянию на утро 27 июля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 049 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери врага на 27 июля 2025 года?

Личного состава – около 1 049 250 (+920),

танков – 11057 (+1),

боевых бронированных машин – 23063 (+4),

артиллерийских систем – 30822 (+10),

РСЗО – 1449 (+1),

средств ПВО – 1201 (+0),

самолетов – 421 (+0),

вертолетов – 340 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 48158 (+199),

крылатых ракет – 3546 (+11),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 56493 (+122),

специальной техники – 3935 (+0).

Потери врага на 27 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ