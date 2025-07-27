По состоянию на утро 27 июля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 049 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери врага на 27 июля 2025 года?
- Личного состава – около 1 049 250 (+920),
- танков – 11057 (+1),
- боевых бронированных машин – 23063 (+4),
- артиллерийских систем – 30822 (+10),
- РСЗО – 1449 (+1),
- средств ПВО – 1201 (+0),
- самолетов – 421 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 48158 (+199),
- крылатых ракет – 3546 (+11),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 56493 (+122),
- специальной техники – 3935 (+0).
Потери врага на 27 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ