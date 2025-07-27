Станом на ранок 27 липня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 1 049 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Влаштували окупантам пекло: оператори СБС знищили район оборони ворога

Які втрати ворога на 27 липня 2025 року?

  • Особового складу – близько 1 049 250 (+920),
  • танків – 11057 (+1),
  • бойових броньованих машин – 23063 (+4),
  • артилерійських систем – 30822 (+10),
  • РСЗВ – 1449 (+1),
  • засобів ППО – 1201 (+0),
  • літаків – 421 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48158 (+199),
  • крилатих ракет – 3546 (+11),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56493 (+122),
  • спеціальної техніки – 3935 (+0).

Втрати ворога на 27 липня 2025 року Втрати ворога на 27 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ