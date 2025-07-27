Станом на ранок 27 липня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 1 049 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати ворога на 27 липня 2025 року?
- Особового складу – близько 1 049 250 (+920),
- танків – 11057 (+1),
- бойових броньованих машин – 23063 (+4),
- артилерійських систем – 30822 (+10),
- РСЗВ – 1449 (+1),
- засобів ППО – 1201 (+0),
- літаків – 421 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48158 (+199),
- крилатих ракет – 3546 (+11),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56493 (+122),
- спеціальної техніки – 3935 (+0).
Втрати ворога на 27 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ