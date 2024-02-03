Предложенные в новом законопроекте о мобилизации ограничения для уклонистов не являются "наказанием", потому что они будут временными. Эти меры являются необходимыми в нынешних обстоятельствах. Об этом заявил спикер Министерства обороны Илларион Павлюк в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.

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Законопроект не предусматривает "наказания" для уклонистов

"Такое впечатление, что вся страна думает, как не пойти служить. Это не так, слава богу", – сказал Павлюк

Журналист спросил спикера относительно предложенных новой редакцией законопроекта норм о "наказании" для уклонистов – будут ли они, по мнению представителя Минобороны, поддержаны в Верховной Раде.

Все сразу говорят о санкциях, всех больше всего это триггерит. Начнем с удобства: значительно удобнее обновить данные в электронном кабинете, чем идти в ТЦК. Расчет на то, что мы сможем охватить большое количество украинцев и будем наконец иметь четкие данные о наших гражданах и понимать, кого целесообразно призывать,

– отметил Павлюк.

Он отметил, что предложенные законопроектом санкции касаются конкретно тех, кто нарушает законодательство – предоставляет ложные данные, не появляется по требованию в ТЦК.

Обратите внимание! Как отметил представитель Минобороны, предусмотренные санкции не являются "наказанием", а является "методом воздействия", потому что они будут временными – как только человек появится в ТЦК, эти ограничения будут сняты.

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