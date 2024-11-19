Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации Михаила Федорова в эфире телемарафона, передает Укринформ. По его словам, восстановление бронирования состоится с 1 декабря 2024 года.

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Новые условия бронирования работников

Федоров отметил, что такой подход позволяет быстро предоставлять статус брони, а также автоматически отображать его в системе.

Теперь с 1 декабря восстанавливается сам процесс бронирования через портал "Дія". То есть, не через приложение, а через портал, потому что так удобнее компаниям работать с интерфейсом портала. Бронирование будет работать только в электронном формате,

– пояснил чиновник.

Доступ к функции бронирования получат только компании, которые подтвердят свой статус критически важных. Это станет возможным после принятия соответствующего постановления правительства.

Федоров считает, что переходя к новому формату, государство стремится упростить процедуру для бизнеса и повысить ее эффективность.

К слову, ранее до 15 ноября был проведен аудит предприятий и организаций, которые имеют статус критических и имеют право бронировать сотрудников. По результатам аудита был выявлен ряд проблемных моментов, которые нужно устранить.