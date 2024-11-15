Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Смотрите также Отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам: кто имеет право оформить

Как изменится процедура бронирования

Шмыгаль сообщил, что правительство обновляет критерии бронирования и критерии для получения критичности. Так, до 15 ноября был проведен аудит предприятий и организаций, которые имеют статус критических и право бронировать сотрудников. По результатам аудита был выявлен ряд проблемных моментов, которые нужно устранить.

Так, в процедуру бронирования внесли 2 главных изменения:

региональные и отраслевые критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики,

частный сектор имеет новый критерий – зарплатный и отсутствие долгов. Поэтому, чтобы забронировать работника, его заработная плата должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат (20 000 гривен).

Кроме того, теперь бронирование будет происходить только через Дию.

Все бронирования с 1 декабря будут осуществляться через Дию. Будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они соответствовали всем критериям,

– подчеркнул Шмыгаль.

Премьер добавил, что для всех, кто уже имеет отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля. До этой даты все предприятия должны возобновить бронирование своих работников согласно новым условиям независимо от того, как и когда оно происходило.