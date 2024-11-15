Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Дивіться також Відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами: хто має право оформити

Як зміниться процедура бронювання

Шмигаль повідомив, що уряд оновлює критерії бронювання та критерії для отримання критичності. Так, до 15 листопада був проведений аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників. За результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути.

Так, до процедури бронювання внесли 2 головні зміни:

регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки,

приватний сектор має новий критерій – зарплатний та відсутність боргів. Відтак, щоб забронювати працівника, його заробітна плата повинна бути не менше ніж 2,5 мінімальних зарплат (20 000 гривень).

Крім того, тепер бронювання відбуватиметься лише через Дію.

Усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через Дію. Відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям,

– наголосив Шмигаль.

Прем'єр додав, що для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося.