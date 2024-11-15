Их планируют устранить, обновив критерии относительно бронирования и условий для его получения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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В Украине изменят критерии бронирования

Как и обещали, до 15 ноября был проведен аудит предприятий и организаций, имеющих статус критических и имеющих право бронировать сотрудников. По результатам аудита был выявлен ряд проблемных моментов, которые необходимо устранить,

– говорится в сообщении.

Как рассказал премьер, в первую очередь региональные и отраслевые критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики. Также для частного сектора вводятся обязательные пункты бронирования работников.

Речь идет о зарплатном критерии и отсутствии долгов перед бюджетом. В частности, начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат.

Шмыгаль говорит, что это позволит снизить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании. Помимо вышеупомянутого есть еще одно важное нововведение. Так все бронирования с 1 декабря будут осуществляться через Дию.

По его словам, будет проходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они отвечали всем критериям. Ответственным министерствам поручено подробно объяснить все аспекты и логику обновленной системы.

"Новый порядок будет действовать с 1 декабря. Для всех, у кого уже есть отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля. К этой дате все предприятия должны возобновить бронирование своих работников согласно новым условиям независимо от того, как и когда оно происходило", – резюмировал Шмигаль.