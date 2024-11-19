Про це розповідає 24 Канал з посиланням на віцепрем'єр-міністра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в ефірі телемарафону, передає Укрінформ. За його словами, відновлення бронювання відбудеться з 1 грудня 2024 року.

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Нові умови бронювання працівників

Федоров наголосив, що такий підхід дозволяє швидко надавати статус броні, а також автоматично відображати його у системі.

Тепер з 1 грудня відновлюється сам процес бронювання через портал "Дія". Тобто, не через застосунок, а через портал, тому що так зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу. Бронювання буде працювати тільки в електронному форматі,

– пояснив урядовець.

Доступ до функції бронювання отримають лише компанії, які підтвердять свій статус критично важливих. Це стане можливим після ухвалення відповідної постанови уряду.

Федоров вважає, що переходячи до нового формату, держава прагне спростити процедуру для бізнесу та підвищити її ефективність.

До слова, раніше до 15 листопада був проведений аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників. За результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути.