Известно, что строковую службу планируют отменить, заменив ее базовой военной подготовкой, продолжительностью в 5 месяцев. После мобилизации все призывники должны будут обязательно пройти подготовку сроком от 2 до 3 месяцев.
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А вот демобилизация фронтовиков в случае принятия инициативы станет возможной после 36 месяцев службы на фронте, – сообщает 24 Канал з ссылкой на текст инициативы.
Личный е-кабинет и выезд за границу
Изменения, кроме того, будут касаться личного е-кабинета и выезда за границу. Планируется возможность обновления данных онлайн в личном кабинете или в ЦПАУ, а также получение электронных повесток.
Ответственность уклонистов и ограничение прав
Законопроект предусматривает ответственность уклонистов от призыва, которые могут быть ограничены в правах на выезд за пределы Украины и управления транспортными средствами. Также предусматривается возможность наложения ареста на средства и ценности в банках по решению суда.
Кто не будет подлежать мобилизации
Законопроект также определяет категории лиц, которые освобождаются от военной службы, в частности людей с инвалидностью всех групп и многодетных родителей. Также предусматривается мобилизация женщин с определенными специальностями и учет женщин на воинском учете.
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Контекст
- Недавно правительство внесло в парламент обновленный законопроект о мобилизации, после критики предыдущей версии. Старая версия законопроекта, внесена 25 декабря 2023 года, была раскритикована обществом и экспертами, как антиконституционная и антидемократическая;
- Усовершенствованная инициатива предусматривает наказание и ограничение прав только через суд в случае игнорирования повесток, но перед началом судебного процесса военнообязанным обязательно предоставляется требование от ТЦК.
- В то же время правительство определило категории лиц, которые не будут подлежать мобилизации по обновленной версии законопроекта. Скажем, предложено разрешить мобилизацию сотрудников правоохранительных органов. Кстати, в Нацполиции говорили, что готовы к мобилизации.