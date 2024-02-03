Відомо, що строкову службу планують скасувати, замінивши її базовим військовим вишколом, тривалістю у 5 місяців. Після мобілізації всі призовники повинні будуть обов'язково пройти підготовку строком від 2 до 3 місяців.
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А от демобілізація фронтовиків у разі ухвалення ініціативи стане можливою після 36 місяців служби на фронті, – повідомляє 24 Канал з посиланням на текст ініціативи.
Особистий е-кабінет та виїзд за кордон
Зміни, крім того, стосуватимуться особистого е-кабінету та виїзду за кордон. Планується можливість оновлення даних онлайн в особистому кабінеті чи в ЦНАПі, а також отримання електронних повісток.
Відповідальність ухилянтів та обмеження прав
Законопроєкт передбачає відповідальність ухилянтів від призову, які можуть бути обмежені у правах на виїзд за межі України та керування транспортними засобами. Також передбачається можливість накладання арешту на кошти та цінності у банках за рішенням суду.
Хто не підлягатиме мобілізації
Законопроєкт також визначає категорії осіб, які звільняються від військової служби, зокрема людей з інвалідністю всіх груп та багатодітних батьків. Також передбачається мобілізація жінок з певними спеціальностями та облік жінок на військовому обліку.
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Контекст
- Нещодавно уряд вніс до парламенту оновлений законопроєкт щодо мобілізації, після критики попередньої версії. Стара версія законопроєкту, внесена 25 грудня 2023 року, була розкритикована суспільством та експертами, як антиконституційна та антидемократична;
- Вдосконалена ініціатива передбачає покарання та обмеження прав лише через суд у разі ігнорування повісток, але перед початком судового процесу військовозобов'язаним обов'язково надається вимога від ТЦК.
- Водночас уряд визначив категорії осіб, які не підлягатимуть мобілізації за оновленою версією законопроєкту. Скажімо, запропоновано дозволити мобілізацію співробітників правоохоронних органів. До речі, в Нацполіції казали, що готові до мобілізації.