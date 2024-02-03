За ухиляння від мобілізації передбачено кримінальну відповідальність. Про це сказав начальник київського мобілізаційного відділення Дарницького районного ТЦК та СП Володимир Новосядлий.

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За ухилення від мобілізації передбачена сувора відповідальність

Новосядлий зазначив, що в законодавстві визначено перелік підстав, які звільняють осіб від мобілізації, зокрема, бронювання працівників за державними органами влади, підприємствами, установами, організаціями. Керівник ТЦК розповів, що також є звільнення за станом здоров'я та сімейними обставинами, наявність трьох дітей, дитини з інвалідністю, дружини чи одного з батьків з інвалідністю першої чи другої групи у разі відсутності осіб, які могли б здійснювати догляд.

За його словами, за ухилення від мобілізації передбачена сувора відповідальність.

"От ви навели приклад, коли особа отримала повістку, викинула її у смітник і не з'явилася. У разі неявки особи до ТЦК матеріали направляють до Національної поліції. Вони з'являються у базі даних як розшукувані особи", – повідомив Новосядлий.

Він зауважив, що відповідно до постанови 1487 Національна поліція має затримати та доставити до ТЦК військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративне правопорушення, для складання протоколу. За його словами, поліція відпрацьовує свій алгоритм дій, і "потім таких осіб нам доставляють". Новосядлий зазначив, що в такому випадку складається протокол про адміністративне правопорушення.

Якщо особа заявляє, що вона не бажає спілкуватися, то це вже явний факт ухиляння від мобілізації. За це передбачено кримінальну відповідальність. Складають відповідні документи й матеріали подають на досудове розслідування стосовно ухиляння,

– наголосив Новосядлий.

При цьому він зазначив, що за це передбачено кримінальне покарання. Йдеться про строк від трьох до п'яти років в'язниці.

Керівник ТЦК розповів, що є два види повістки. Перший вид, коли адресату повідомили про запрошення в ТЦК для уточнення облікових даних. За його словами, за неявку по такій повістці передбачена адміністративна відповідальність.

Новосядлий зазначив, що за ігнорування так званої "бойової" повістки наступає вже кримінальна відповідальність.

Покарання для ухилянтів, які пропонує новий законопроєкт, і які є законні причини неявки в ТЦК

Відомо, що вони можливі лише через суд. Тож ТЦК може звернутися до суду, щоб накласти обмеження: арешт банківських рахунків та цінностей, які зберігаються в банках, обмеження прав на водіння машини.

Так, з того моменту, коли вручили повістку, треба з'явитися в ТЦК протягом 10 днів. Проте, є причини, що виправдовують неявку.

Йдеться про перешкоду стихійного характеру, хвороба призовника, дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили можливості прибути, смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини. Про ці обставини треба повідомити до ТЦК.