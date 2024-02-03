Так, у проєкті закону вказані умови, за яких деякі українці, що виїхали за кордон, мають стати на військовий облік. Про кого саме йдеться, розповідаємо далі.

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Кого можу зобов'язати стати на військовий облік

В опублікованому документі йдеться про громадян України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі держави на строк понад 3 місяці. Їх планують зобов'язати "протягом 30 днів з дня набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, стати на військовий облік".

Окрім того, вказано, що під час дії воєнного стану такі громадяни мають право на безперешкодний в'їзд і виїзд з України.

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Зверніть увагу! Законопроєкт також передбачає надання громадянам України за кордоном консульських послуг тільки за наявності військово-облікових документів. Йдеться про чоловіків віком 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов'язаними або резервістами.