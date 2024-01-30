Кабмін оновив законопроєкт про мобілізацію, який має розглянути Верховна Рада. У документі пропонується змінити умову для надання частини консульських послуг українським чоловікам віком 18 – 60 років, які перебувають за кордоном.

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За якої умови надаватимуться послуги

Проєкт закону передбачає надання українцям за кордоном консульських послуг лише за наявності військово-облікових документів. Мовиться про громадян України чоловічої статі віком 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов'язаними або резервистами.

Це стосується навіть оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта громадянина України. Наявність військово-облікових документів та їхню дійсність має перевіряти консульський чиновник.

При цьому законопроєкт пропонує дозволити без цих документів оформлення посвідчення на повернення в Україну, нотаріального оформлення спадщини та консульські дії щодо дітей, якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства. Крім цього, згідно з законопроєктом, військово-облікові документи не будуть потрібні для надання консульських послуг тим громадянам України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.