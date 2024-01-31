Внесений до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію передбачає надання броні від призову для військовозобов'язаних, зайнятих на стратегічно важливих посадах. Це стосується держслужбовців, правоохоронців, а також працівників критично важливих для економіки підприємств.

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Для кого передбачена бронь

Законопроєкт визначає, що бронь отримають особи, які служать або працюють:

у державних органах на посадах державної служби категорії "А", голів обласних, районних рад, сільських, селищних, міських голів. А також до 50% військовозобов'язаних державної служби категорії "Б", "В", в органах місцевого самоврядування;

у Нацполіції України, Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, Службі державної охорони, судах, інших державних органах та установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, патронатних службах;

на підприємствах та установах, яким встановлені мобілізаційні завдання у разі, якщо це необхідно для виконання мобілізаційних завдань;

на підприємствах та установах, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період, зокрема забезпечують потреби ЗСУ.

Важливо, що бронь не є абсолютною і може бути переглянута залежно від потреб держави.

Військовозобов'язані, які підпадають під категорії з бронюванням, зобов'язані будуть уточнити свої дані через електронний кабінет або в територіальних центрах. Це дозволить уряду оперативно управляти ресурсами в разі необхідності.

Порядок та критерії бронювання будуть встановлені Кабінетом Міністрів, що забезпечить гнучкість та адаптивність процесу до змінюваних обставин. Однак перед тим, звісно, Верховна рада має проголосувати за цей законопроєкт в цілому.

Ймовірно, перше читання відбудеться 6 лютого 2024 року. Про це раніше заявляв голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Що варто знати

30 січня український уряд після тижнів роботи вніс до парламенту оновлений законопроєкт про мобілізацію, який змінює порядок її проведення.

Попередня версія документа, внесена 25 грудня 2023 року, була розкритикована суспільством за антиконституційність та антидемократичність.

У вдосконаленій версії законопроєкту закладені покарання та обмеження прав осіб через суд, а також визначено категорії осіб, які не підлягають мобілізації.

Загалом ініціатива є відповіддю на потребу забезпечення обороноздатності країни та водночас підтримувати життєво важливі функції держави. Вона враховує необхідність збереження кадрового потенціалу в критичних галузях, а також забезпечує правові гарантії для військовозобов'язаних. Скажімо, визначає поважні причини неявки до ТЦК.

Запропоновані зміни мають на меті оптимізувати процес мобілізації, роблячи його більш ефективним та справедливим. Ухвалення цієї ініціативи стане важливим кроком у підготовці країни до викликів, що існують уже зараз – у ситуації, коли немає близьких перспектив закінчення війни.