Оновлений законопроєкт, внесений до Верховної Ради 30 січня, передбачає не лише покарання за ігнорування повісток, але й визнає обставини, що звільняють від відповідальності. 24 Канал деталізує потенційні нововведення, які можуть вплинути на процес мобілізації.
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Поважні причини для неявки
Згідно з текстом ініціативи, військовозобов'язані зможуть уникнути відповідальності за неявку в територіальний центр комплектування лише тоді, коли нададуть документальне підтвердження поважних причин. Власне, до таких причин належать:
- стихійні лиха;
- особиста хвороба;
- дії країни-агресора;
- смерть близьких родичів.
У разі неявки без поважної причини військовозобов'язаний спочатку отримає спеціальну вимогу від ТЦК, а далі справу можуть уже й передати до суду. Вимогу мають право надсилати як і поштою, так і через електронний кабінет.
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Контекст: що потрібно знати
- Кабмін вніс до українського парламенту оновлений та допрацьований законопроєкт стосовно змін до мобілізації. Стара версія документа, внесена 25 грудня 2023 року, була розкритикована суспільством та експертами. З-поміж іншого, говорити про її антиконституційність та антидемократичність.
- Вдосконалена ініціатива, зокрема, передбачає покарання та обмеження прав осіб лише через суд. Звісно, лише у разі ігнорування ними повісток. Водночас обов'язковим перед початком судового процесу є отримання військовозобов'язаними вимоги від ТЦК.
- Крім того, уряд визначив категорії осіб, які не будуть підлягати мобілізації згідно з оновленою версією законопроєкту, а також запропонував дозволити мобілізацію співробітників правоохоронних органів. До речі, нещодавно в Нацполіції заявляли, що готові до мобілізації.