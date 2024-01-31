Оновлений законопроєкт, внесений до Верховної Ради 30 січня, передбачає не лише покарання за ігнорування повісток, але й визнає обставини, що звільняють від відповідальності. 24 Канал деталізує потенційні нововведення, які можуть вплинути на процес мобілізації.

Дивіться також Оновлений законопроєкт про мобілізацію: все про документ, який подали у Раду

Поважні причини для неявки

Згідно з текстом ініціативи, військовозобов'язані зможуть уникнути відповідальності за неявку в територіальний центр комплектування лише тоді, коли нададуть документальне підтвердження поважних причин. Власне, до таких причин належать:

стихійні лиха;

особиста хвороба;

дії країни-агресора;

смерть близьких родичів.

У разі неявки без поважної причини військовозобов'язаний спочатку отримає спеціальну вимогу від ТЦК, а далі справу можуть уже й передати до суду. Вимогу мають право надсилати як і поштою, так і через електронний кабінет.

Зверніть увагу! Потенційне оновлення законодавства разом з тим стосуватиметься категорій осіб, які не підлягають мобілізації, а також дозволятиме мобілізацію працівників правоохоронних органів. За законопроєкт мають скоро проголосувати у першому читанні, не виключено, що уже 6 лютого 2024 року. Про це говорив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Дивіться також Законопроєкт про мобілізацію: кого з українців можуть зобов'язати знову пройти ВЛК

Контекст: що потрібно знати