Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, коли ж депутати розглянуть законопроєкт про мобілізацію. Про це він повідомив під час дискусії "2024: сценарії для країни" в рамках проєкту LB.ua і EFI Group "Нова країна".
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Коли Верховна Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію
6 лютого буде проголосовано перше читання. Я б хотів, розуміючи, що армія чекає цього законопроєкту, проголосувати в першому і в цілому,
– сказав Арахамія.
Тобто чекати лишилося зовсім недовго.
Розгляд законопроєкту про мобілізацію може бути за спецпроцедурою
Першу версію законопроєкту та правки до нього депутати вивчали кілька днів, а потім "змусили уряд забрати" документ на доопрацювання. Тож є імовірність, що через опір двох опозиційних фракцій проголосувати за законопроєкт у цілому не вдасться.
"Тому ми зробимо перерву на тиждень, проголосуємо скорочення строків, і через тиждень, 13 чи 14, проголосуємо в другому читанні. Підемо спецпроцедурою і якось там висидимо та зробимо це для того, щоб це проголосувати", – пояснив він.
Інші заяви Арахамії
- Він запропонував Володимиру Зеленському розкрити дані про втрати України у повномасштабній війні. Наразі ці відомості становлять військову таємницю.
- За словами Арахамії, суспільство впевнене, що наша держава втратила сто тисяч людей. Але "усвідомлення справжніх втрат України у війні покаже, що вони не такі великі, як вони самі собі уявляють".
- Також голова фракції "Слуга народу" розповів про сертифікати військовозобов'язаних. Їх впровадять для осіб від 27 до 60 років у рамках цифровізації. Це потрібно, щоб держава розуміла, який мобілізаційний ресурс має.