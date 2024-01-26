Про це голова фракції "Слуга народу" повідомив під час дискусії "2024: сценарії для країни". Арахамія наголосив, що завжди говорять про понад 100 тисяч втрат, однак за його словами – вони значно менші.
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Арахамія заявив, що запропонував Зеленському розсекретити дані про втрати України на війні. За його словами, президент ще не ухвалив рушення щодо цього.
Таку ініціативу голова фракції "Слуга народу" пояснив тим, що суспільство вважає, що втрати України – понад 100 тисяч, а насправді ж вони набагато менші.
Коли ви ідете на вулиці й питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 000. А наші втрати набагато менші. Усвідомлення справжніх втрат України у війні покаже, що вони не такі великі, як вони самі собі уявляють,
– заявив Арахамія.
Чому не повідомляють про втрати України
- У Міністерстві оборони України неодноразово пояснювали, чому не розкривають інформацію про втрати. По-перше, це становить державну таємницю. По-друге, мовиться не тільки про загальну кількість загиблих та поранених, а й про кількість втрат конкретних підрозділів та напрямків, особливо під час боїв. Це, своєю чергою, може використати ворог проти України.
- В одному з інтерв'ю BBC Володимир Зеленський якось зазначав, що рішення не розкривати дані про втрати було ухвалене разом з військовими. "У нас все фіксується, кожна людина важлива, і є всі цифри. Є, на жаль, смерті. Є, на жаль, жертви. Є, на жаль, поранені. Нам не все одно, скільки людей поранено і скільки людей загинуло. Ми розуміємо кількість полонених", – пояснив тоді президент.
- У листопаді 2023 року Володимир Зеленський вкотре наголосив, що не може розкривати дані про загиблих в Україні. Разом з тим, він наголосив, що Росія втратила у війні, яку ж сама і розв'язала, у 5 разів більше солдатів.