Об этом глава фракции "Слуга народа" сообщил во время дискуссии "2024: сценарии для страны". Арахамия отметил, что всегда говорят о более 100 тысяч потерь, однако по его словам – они значительно меньше.
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Арахамия заявил, что предложил Зеленскому рассекретить данные о потерях Украины на войне. По его словам, президент еще не принял решение по этому поводу.
Такую инициативу председатель фракции "Слуга народа" объяснил тем, что общество считает, что потери Украины – более 100 тысяч, а на самом деле они гораздо меньше.
Когда вы идете на улице и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 000. А наши потери гораздо меньше. Осознание настоящих потерь Украины в войне покажет, что они не такие большие, как они сами себе представляют,
– заявил Арахамия.
Почему не сообщают о потерях Украины
- В Министерстве обороны Украины неоднократно объясняли, почему не раскрывают информацию о потерях. Во-первых, это составляет государственную тайну. Во-вторых, говорится не только об общем количестве погибших и раненых, но и о количестве потерь конкретных подразделений и направлений, особенно во время боев. Это, свою очередь, может использовать враг против Украины.
- В одном из интервью BBC Владимир Зеленский как-то отмечал, что решение не раскрывать данные о потерях было принято вместе с военными. "У нас все фиксируется, каждый человек важен, и есть все цифры. Есть, к сожалению, смерти. Есть, к сожалению, жертвы. Есть, к сожалению, раненые. Нам не все равно, сколько людей ранены и сколько людей погибло. Мы понимаем количество пленных", – объяснил тогда президент.
- В ноябре 2023 года Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что не может раскрывать данные о погибших в Украине. Вместе с тем, он отметил, что Россия потеряла в войне, которую же сама и развязала, в 5 раз больше солдат.