Глава государства Владимир Зеленский пообщался с журналистами на конференции Reuters Next. Он отметил, что Украина потеряла в войне в пять раз меньше военных.

Читайте также Пропали почти 800 оккупантов, танки и артиллерия: невероятные потери врага на 8 ноября

Какие потери понесла Украина

Вы должны понимать: я не могу делиться с вами нашими жертвами, нашими потерями, но могу сказать, что их (по сравнению – 24 Канал) на сегодня в пять раз меньше, а российские солдаты должны покинуть Украину и это реальный способ остановить войну,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время следует понимать, что потери врага не влияют на него. Собственно, раньше Валерий Залужный назвал свою самую большую ошибку. Главнокомандующий ВСУ надеялся, что существенные потери подтолкнут Кремль к решению остановить большую войну. Впрочем, он с этим прогнозом прогадал.

Это была моя ошибка. Россия потеряла не менее 150 тысяч погибших. В любой другой стране такие жертвы остановили бы войну,

– признался Залужный.

Это очередная демонстрация, что в России отнюдь не считается с человеческими потерями в войне. Собственно, для Кремля, в отличие от Украины, спокойно отправляют своих граждан на верную смерть.

В то же время Валерий Залужный рассказал, почему контрнаступление пошло не по плану. По его словам, если бы все шло так, как планировалось, то ВСУ должны продвигаться со скоростью 30 километров в сутки, прорвав границы обороны врага.

Четырех месяцев должно было быть достаточно для того, чтобы мы дошли до Крыма, воевали в Крыму, вернулись из Крыма и снова заходили и выходили,

– заметил генерал Залужный.

Впрочем, реальность оказалась несколько иной. Наши военные и техника застряли на минных полях. Кроме того, западное оружие оказалось под огнем артиллерии и беспилотников оккупантов.

По мнению главнокомандующего, причина неудачи, – один уровень технологического развития с противником. Собственно, это становится причиной тупика: "вводит в ступор и нас, и наших врагов".