Глава держави Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами на конференції Reuters Next. Він зазначив, що Україна втратила у війні у п'ять разів менше військових.

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Яких втрат зазнала Україна

Ви повинні розуміти: я не можу ділитися з вами нашими жертвами, нашими втратами, але можу сказати, що їх (у порівнянні – 24 Канал) на сьогодні вп'ятеро менше, а російські солдати повинні залишити Україну і це є реальним способом зупинити війну,

– наголосив Зеленський.

Водночас слід розуміти, що втрати ворога не впливають на нього. Власне, раніше Валерій Залужний назвав свою найбільшу помилку. Головнокомандувач ЗСУ мав надію, що суттєві втрати підштовхнуть Кремль до рішення зупинити велику війну. Втім, він з цим прогнозом прогадав.

Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблих. У будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну,

– зізнався Залужний.

Це чергова демонстрація, що у Росії аж ніяк не рахуються з людськими втратами у війні. Власне, для Кремля, на відміну від України, спокійно відправляють своїх громадян на вірну смерть.

Водночас Валерій Залужний розповів, чому контрнаступ пішов не за планом. За його словами, якби все йшло так, як планувалося, то ЗСУ мали б просуватися зі швидкістю 30 кілометрів на добу, прориваючи рубежі оборони ворога.

Чотирьох місяців мало бути достатньо для того, щоб ми дійшли до Криму, воювали в Криму, повернулися з Криму і знову заходили та виходили,

– зауважив генерал Залужний.

Утім, реальність виявилася дещо іншою. Наші військові та техніка застрягли на мінних полях. Крім того, західна зброя опинилася під вогнем артилерії та безпілотників окупантів.

На думку головнокомандувача, причина невдачі, – один рівень технологічного розвитку з противником. Власне, це стає причиною глухого кута: "вводить у ступор і нас, і наших ворогів".