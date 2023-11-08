Вже понад 300 тисяч окупантів ніколи не повернуться на українську землю. Лише за останню добу військовим вдалося ліквідувати 780 окупантів.

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ЗСУ ліквідовують ворога в Україні

Від 24 лютого 2022 року українцям вдалося завдати російському війську таких збитків:

особового складу – близько 307 640 (+780),

танків – 5301 (+8),

бойових броньованих машин – 9996 (+22),

артилерійських систем – 7439 (+29),

РСЗВ – 872 (+3),

засобів ППО – 572 (+2),

літаків – 322 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5567 (+10),

крилатих ракет – 1556 (+0),

кораблів і катерів – 20 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 9814 (+47),

спеціальної техніки – 1054 (+5).

Втрати Росії станом на 8 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зникли "Сонцепьок" і дві гаубиці "Мста-С"

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку продовжують знищувати ворога. Лише за добу відбулося 58 бойових зіткнень. Росіяни також здійснили 3 авіаудари та 944 артобстріли. Всі спроби окупантів наступати лишилися марними.

ЗСУ протягом минулої доби знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок" та дві одиниці самохідних гаубиць 2С19 "Мста-С". Загалом підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1322 вогневих завдання.

Окрім цього, знищено 31 одиницю військової техніки. Зокрема, 1 танк, 4 БММ, 7 артсистем, 1 РСЗВ, 11 БпЛА, 6 автомобілів та 1 одиницю спецтехніки.