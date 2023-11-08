Уже более 300 тысяч окупантов никогда не вернутся на украинскую землю. Только за последние сутки военным удалось ликвидировать 780 окупантов.

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ВСУ ликвидируют врага в Украине

С 24 февраля 2022 года украинцам удалось нанести российскому войску такой ущерб:

личного состава – около 307 640 (+780),

танков – 5301 (+8),

боевых бронированных машин – 9996 (+22),

артиллерийских систем – 7439 (+29),

РСЗО – 872 (+3),

средств ПВО – 572 (+2),

самолетов – 322 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 5567 (+10),

крылатых ракет – 1556 (+0),

кораблей и катеров – 20 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 9814 (+47),

специальной техники – 1054 (+5).

Потери России по состоянию на 8 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

Исчезли "Сонцепек" и две гаубицы "Мста-С"

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что на Таврийском направлении продолжают уничтожать врага. Только за сутки произошло 58 боевых столкновений. Россияне также совершили 3 авиаудара и 944 артобстрела. Все попытки оккупантов наступать остались напрасными.

ВСУ за прошедшие сутки уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Сонцепек" и две единицы самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С". Всего подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1322 огневых задач.

Кроме этого, уничтожена 31 единица военной техники. В частности, 1 танк, 4 БММ, 7 артсистем, 1 РСЗО, 11 БпЛА, 6 автомобилей и 1 единица спецтехники.