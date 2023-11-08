Уже более 300 тысяч окупантов никогда не вернутся на украинскую землю. Только за последние сутки военным удалось ликвидировать 780 окупантов.
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ВСУ ликвидируют врага в Украине
С 24 февраля 2022 года украинцам удалось нанести российскому войску такой ущерб:
- личного состава – около 307 640 (+780),
- танков – 5301 (+8),
- боевых бронированных машин – 9996 (+22),
- артиллерийских систем – 7439 (+29),
- РСЗО – 872 (+3),
- средств ПВО – 572 (+2),
- самолетов – 322 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 5567 (+10),
- крылатых ракет – 1556 (+0),
- кораблей и катеров – 20 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 9814 (+47),
- специальной техники – 1054 (+5).
Потери России по состоянию на 8 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ
Исчезли "Сонцепек" и две гаубицы "Мста-С"
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что на Таврийском направлении продолжают уничтожать врага. Только за сутки произошло 58 боевых столкновений. Россияне также совершили 3 авиаудара и 944 артобстрела. Все попытки оккупантов наступать остались напрасными.
ВСУ за прошедшие сутки уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Сонцепек" и две единицы самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С". Всего подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1322 огневых задач.
Кроме этого, уничтожена 31 единица военной техники. В частности, 1 танк, 4 БММ, 7 артсистем, 1 РСЗО, 11 БпЛА, 6 автомобилей и 1 единица спецтехники.