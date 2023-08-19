Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що під час воєнного стану інформація про кількість наших загиблих та поранених захисників становить державну таємницю. Мовиться не тільки про загальну кількість загиблих та поранених, а й про кількість втрат конкретних підрозділів та напрямків, особливо під час боїв.

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Чому дані про втрати ЗСУ засекречені

Маляр наголосила, що інформація засекречена на вимогу військових. Адже російські окупанти під час активної фази війни можуть використати ці дані проти ЗСУ.

Річ у тім, що у військовій справі певні дії залежать від відсотка загиблих і поранених щодо загальної кількості військовослужбовців.

Відповідно, якщо ці цифри відомі, ворог може наперед прорахувати наші дії,

– пояснила вона.

За її словами, доступ до цієї держтаємниці є у дуже обмеженого кола осіб. Ці люди попереджені щодо кримінальної відповідальності за розголошення інформації.

Що кажуть у Міноборони про втрати противника