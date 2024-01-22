Питання мобілізації загалом стоїть досить гостро. Іван Вигівський, голова Нацполіції, в інтерв'ю заявив, що, попри воєнний стан, поліція успішно забезпечує внутрішню безпеку та правопорядок, утримуючи криміногенну ситуацію під контролем.

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Мобілізація поліцейських

Вигівський наголосив, що поліція готова до мобілізації, але вже з першого дня повномасштабної війни поліцейські активно беруть участь у бойових діях. Він зазначив, що залучення додаткових поліцейських до армії може вплинути на комплектацію правоохоронних підрозділів та погіршити криміногенну ситуацію.

Ми готові до мобілізації, якщо буде прийняте таке рішення, але від першого дня війни поліцейські вже воюють, виконують бойові розпорядження,

– заявив Вигівський.

Голова Нацполіції також звернув увагу на важливість відбору кандидатів під час мобілізації, зазначивши, що вони уважно перевіряють потенційних поліцейських, аби уникнути ухилянтів. Він наголосив, що більшість поліцейських – це молоді люди, які вже довели свою ефективність та відданість службі.

Важливо! Вигівський акцентував на потребі збереження внутрішньої безпеки та правопорядку, особливо в умовах, коли ворожі ракети досягають всіх куточків країни. Він висловив впевненість, що Нацполіція зможе адаптуватися до будь-яких викликів, з якими може зіткнутися внаслідок мобілізації.

Очільник Нацполіції зазначив, що його орган продовжуватиме працювати над підвищенням ефективності поліцейських служб, щоб забезпечити максимальний захист громадянам України в цей непростий час. Він висловив вдячність всім поліцейським, які щодня ризикують своїм життям заради безпеки країни.

Поліцейські вже на фронті