Чим особлива бригада "Лють" у коментарі 24 Каналу розповів її пресофіцер Артем Джепко.

До теми Перетвори свою "Лють" на зброю: для чого в Нацполіції створили штурмову бригаду

"Лють" хоче повернути життя до 2014 року

За словами Джепка, в бригаді саме ті люди, які будуть перетворювати свою лють на результат. Тому що вони вже були на фронті й в них справді "накипіло". Це дуже змотивовані бійці які готові й виганяти російську орду з нашої території.

Вони хочуть, щоб тут жодного російського окупанта взагалі, в принципі, не було. Щоб ми жили спокійно, як це було до 2014-го року. Загалом і до 2022-го, зокрема. Щоб вони, щоб ми, в принципі, повернулися до нормального життя, європейського. Щоб ми подорожували, щоб ми не ховалися по укриттях,

– сказав Джепко.

Довідка. Об'єднана штурмова бригада "Лють" – це воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Бригада створена на базі полків спеціального призначення "Сафарі" та "Цунамі", а також батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" імені Героя України Сергія Губанова.

Наскільки сформована бригада

Пресофіцер розповів, що бригада вже сформована, але набір продовжує тривати. "Лють" буде координувати свої дії з силами оборони та чекає наказу.

Нині бригада "Лють" це:

два штурмові полки,

батальйон особливого призначення,

артилерійський полк,

рота спеціальних операцій.

Якщо буде наказ йти на штурм, штурмувати, ми будемо це робити. Треба буде робити зачистку, ми будемо це робити. Якщо треба буде стежити за правопорядком на вже звільненій частині України, ми це будемо робити,

– сказав він.

Артем Джепко розповів, що хлопці та дівчата, які пройшли вишкіл, вже дуже чекають на перше завдання. Кожного разу, коли приїжджають на полігон, вони всі запитують: "ну що, коли?".

Треба розуміти, що до нас записалися і увійшли в наш склад бригади дуже багато людей. Є з поки окупованої частини території, хтось втратив будинок, хтось бізнес, хтось, не дай Боже, звісно, своїх родичів, близьких людей, коханих людей. В них гарячі очі, ви можете в принципі уявити, якими відчуттями вони увірвуться в бій,

– додав він.

Джепко зазначив, що це не просто слова, а жага помсти й повернути своє.