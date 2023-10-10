Українська бригада "Лють" просувається на фронті. Бійці забезпечені всім необхідним, але на жаль, відомо і про втрати.
Дивіться також Росіяни знову пішли в наступ: як за тиждень змінилась карта фронту
Не все так легко
За словами голови Нацполіції Івана Вигівського, він хоча б раз на три-чотири тижні намагається приїжджати до "Люті". Зокрема, декілька тижнів тому, після звільнення Кліщіївки, він відвідав наших воїнів із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.
Він також розповів, що з керівництвом бригади підтримують постійний зв'язок.
Не так все легко, як хотілося б, але просуваємося. На жаль, маємо і втрати,
– сказав Вигівський.
Він також наголосив, що українських захисників намагаються забезпечити "по максимум".
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Сили оборони продовжують відтісняти ворога та звільняти українську територію. Наші захисники провели штурм позицій російської армії на Бахмутському напрямку. Наразі Збройні Сили нашої держави закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас українська армія також продовжує свою наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Там наші захисники також завдають втрати окупаційним військам в живій силі та техніці.
- Міністр оборони Рустем Умєров відвідав бойові бригади у складі оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія". Саме вони боронять нашу державу на південному-східному напрямку. Зокрема, міністр заслухав керівників щодо проблемних питань української армії на цій ділянці фронту. Триває просування на Таврійському напрямку.
- Британська розвідка заявила, що протягом останнього місяця ситуація у районі Великої Новосілки Донецької області стабілізувалась. Там тривають менш інтенсивні бої. У Міноборони Великої Британії заявили, що на цій ділянці фронту бої спокійніші, якщо порівнювати з червнем – липнем 2023 року.