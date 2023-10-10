Украинская бригада "Лют" продвигается на фронте. Бойцы обеспечены всем необходимым, но, к сожалению, известно и о потерях.

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Не все так легко

По словам главы Нацполиции Ивана Выговского, он хотя бы раз в три-четыре недели пытается приезжать в "Люту". В частности, несколько недель назад, после освобождения Клищиевки, он посетил наших воинов с министром внутренних дел Игорем Клименко.

Он также рассказал, что с руководством бригады поддерживают постоянную связь.

Не так легко, как хотелось бы, но продвигаемся. К сожалению, имеем и потери,

– сказал Выговский.

Он также подчеркнул, что украинских защитников пытаются обеспечить "по максимуму".

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