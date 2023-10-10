В частности, там наши защитники имели частичный успех у населенного пункта Андреевка в Донецкой области. В настоящее время Вооруженные Силы нашего государства закрепляются на достигнутых рубежах.

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ВСУ имели успех в наступлении за последние сутки

В Генштабе ВСУ отметили, что украинские военные продолжают защищать рубежи на Востоке и Юге Украины. В частности, они уничтожают врага и шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории.

Наши защитники продолжают штурмовые действия южнее города Бахмут в Донецкой области. Там они заняли рубежи врага вблизи города-крепости.

Силы обороны имеют частичный успех в районе Андреевки Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

– подчеркнули в Генштабе ВСУ.

В то же время, украинская армия также продолжает свою наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Там наши защитники также наносят урон оккупационным войскам в живой силе и технике, а также закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

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